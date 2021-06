Un centrodestra federato nel giro di qualche settimana, almeno tutto quello che appoggia il governo Draghi. Iniziando da gruppi unici in Parlamento con l’idea di organizzare liste comuni per le prossime politiche, che saranno nel 2023 perché il presidente del Consiglio “sta facendo bene” e quindi il Quirinale può attendere. Matteo Salvini accelera sul chiacchierato progetto di un “rinforzo” dell’alleanza, almeno con Forza Italia. Perché per il momento Fratelli d’Italia resta fuori dall’uscio, poiché è “difficile” federare forze di maggioranza e di opposizione.

La linea del leader della Lega è illustrata in un’intervista a Il Giornale, perché è proprio agli azzurri che si rivolge il messaggio di unità. Esteso anche a Giovanni Toti e Luigi Brugnaro, neo-fondatori di Coraggio Italia, con i quali auspica una “sintesi senza litigi”. Ma l’ex ministro dell’Interno guarda anche all’orizzonte dell’esecutivo ed è esplicito: “Noi contiamo di arrivare con Draghi a fine legislatura, a marzo 2023″. Anche perché l’ex numero uno della Bce, dice Salvini, “sta facendo bene”. Ma se optare per il Quirinale “sarei il suo primo sostenitore”.

Si tratta, tuttavia, di “discorsi prematuri”. Mentre la federazione del centrodestra è assai più vicina nelle priorità del leghista: “Dobbiamo fare un passo avanti”. E farlo presto, non solo sulle candidature per le Comunali nelle grandi città. “Credo e spero entro giugno di arrivare alla federazione delle forze di centrodestra, almeno di quelle che sostengono il governo Draghi. Tutte”. Con un imperativo: non è un’annessione di Forza Italia. Anzi: “Siamo tutti sullo stesso piano”. La prima mossa è quella di creare “gruppi unici alla Camera e al Senato”. Quindi serve “un lavoro di coordinamento” con “conferenze stampa comuni” e “iniziative legislative nel segno dell’unità”. La sintesi salviniana è che “ci sono tanti modi per rafforzare l’unità del centrodestra”.

Un progetto che secondo Salvini deve ricomprendere anche Toti e Brugnaro, ma non Giorgia Meloni. Almeno per il momento. “Mi sembra difficile federare forze di maggioranza e opposizione – spiega – Ma io dico che abbiamo il dovere di creare con tutti liste comuni nel 2023″. Uniti nel maggioritario “scegliendo candidati comuni” e “ciascuno farà la sua gara nel proporzionale” e “lì esprimerà la sua identità”.