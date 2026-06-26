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Costringevano gli operai a cedere parte del loro stipendio, anche il 40-60%, e a partecipare alle spese per i dispositivi di protezione individuale in cantiere e per il canone di affitto dell’alloggio intestato alla società. Per questo i carabinieri di Savona, con il supporto dei militari delle province di Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Brescia, Ferrara, Genova e Messina, e dei Nuclei ispettorato lavoro di Genova e Brescia, hanno eseguito una ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere emessa dal gip di Savona nei confronti di 8 persone e una misura di ‘controllo giudiziario’ di due società, una di Brescia e una di Genova, oltre al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 277 mila euro nei confronti della società bresciana.

I fatti riguardano il cantiere della nuova diga di Genova, uno dei principali progetti finanziati con i fondi del Pnrr, e nasce da un intervento effettuato nel 2025 dai carabinieri nel porto di Vado Ligure, in provincia di Savona, dove è in corso la costruzione dei cassoni in cemento armato per la realizzazione della nuova diga foranea.

In carcere sono finiti sette cittadini indiani e un cittadino pakistano, tra i 28 e i 50 anni, domiciliati nelle provincie di Bergamo, Brescia, Barletta-Andria-Trani e Messina, responsabili e dipendenti delle due società. L’accusa è di concorso continuato nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il giudice ha disposto anche il controllo giudiziario delle società di Brescia e di Genova, per le quali i lavoratori avevano prestato la propria opera nel cantiere del porto di Vado Ligure e in altri cantieri sul territorio nazionale, oltre al sequestro preventivo di 277mila euro nei confronti della società bresciana, somma corrispondente a quanto versato dalle vittime agli sfruttatori.

Oltre agli otto arrestati altre cinque persone risultano indagate in stato di libertà. Si tratta di due responsabili della società genovese, due persone di un’altra ditta bresciana, responsabile di falsi certificati di formazione sulla sicurezza dei lavoratori, e un collaboratore di origine indiana delle due società.

A denunciare quanto accadeva in cantiere sono stati alcuni lavoratori indiani reclutati dalla JH Costruzioni Srl di Brescia per lavorare nel cantiere di Vado Ligure dove vengono costruiti i cassoni per la diga. Da lì è partita l’operazione Punjabi. Gli operai erano stati espulsi dal posto di lavoro, allontanati dall’area di cantiere e chiusi fuori dall’alloggio dopo essersi rifiutati di cedere una parte del loro stipendio ai caporali. Non solo. I lavoratori venivano anche costretti a cedere una quota del proprio salario per procurarsi i dispositivi di protezione individuale, indispensabili per la sicurezza, e per pagare una parte di canone d’affitto per l’alloggio intestato alla società. Gli alloggi poi, non lontani dal cantiere, erano sovraffollati con anche 30 persone in appartamento ed evidenti condizioni insalubri.

Dopo le prime denunce si sono aggiunti altri 42 lavoratori di origine pachistana e indiana. Gli operai, incapaci di parlare o di capire l’italiano, erano tutti di origine pakistane e indiane, persone poverissime appena arrivate in Italia tramite il decreto Flussi oppure clandestinamente. Il lavoro, secondo le indagini, veniva inoltre svolto senza le adeguate norme di sicurezza: gli operai erano privi di formazione e in molti casi venivano muniti di falsa documentazione, rilasciata da altre società compiacenti del bresciano, in cui veniva attestata una formazione in materia di sicurezza dei lavoratori ad alto rischio.

Quasi metà dello stipendio, secondo le indagini, tornava ai “caporali“, cioè circa il 40/60%. Gli operai prendevano al massimo 5-7 euro l’ora per lavorare tra le 140 e le 250 ore al mese. Chi si rifiutava rischiava il licenziamento, rimanendo da un giorno all’altro senza abitazione con il rischio di essere abbandonati sul territorio o di vedere ritorsioni nei confronti dei propri familiari in India.

Una inchiesta “di una gravità estrema” commentano dal Pd, sottolineando che si tratta della più grande opera infrastrutturale finanziata coi fondi del Pnrr. I deputati firmatari della nota, Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino, annunciano anche un’interrogazione alla Camera per chiedere conto delle “verifiche” svolte sul cantiere e delle intenzioni del governo. Anche la sindaca di Genova invita a “fare chiarezza”. “Quanto emerge è un’ipotesi molto grave – aggiunge la sindaca -, ma ci sono delle indagini che si stanno svolgendo. Sinceramente non mi piace neanche fare delle accuse o trattare di indagini che stanno svolgendo”.

Contento invece Marco Bucci, presidente della Regione Liguria e commissario straordinario per la diga che sottolinea la presenza di un “protocollo di legalità” che dà la possibilità di “individuare certe cose”. Bucci ribadisce che non ci saranno ritardi nella costruzione della Diga e che in caso di sequestri di aree “cercherò di andare a parlare immediatamente con chi di dovere per cercare di risolvere la situazione, ma questi sono problemi privati, contratti privatistici che sono al di fuori del sistema pubblico di appalto”.