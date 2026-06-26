Da Gori a Scalfarotto, dal Foglio a Porro, tra politici e giornali lutto per la sentenza che ha mandato in carcere l'ex capo di Ferrovie: "Ribolle il sangue", "Pronuncia assurda", "E' la deriva della cultura dello scalpo". Ecco (in sintesi) perché l'ex ad delle società ferroviarie è stato ritenuto colpevole fino alla Cassazione dopo 17 anni di inchieste e processi

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Una condanna “assurda“. Di più: “Il garantismo qui non è un favore a Moretti: è una garanzia per tutti”. Ancora: “Che senso ha mandarlo in carcere?”. Insomma, siamo “alla deriva della cultura dello scalpo“. A qualcuno, addirittura, “ribolle il sangue“. C’è chi parla di “vendetta“. Mauro Moretti libero è l’urlo che si alza – per quanto all’interno del ridottissimo di X – da politici, giornalisti e utenti sedicenti garantisti, sdegnati per la sentenza. Alla faccia di processo di primo grado, tre pronunce in corte d’appello e due passaggi in Cassazione che hanno percorso, ripercorso e ripercorso ancora lungo un lunghissimo periodo di 17 anni la strage di Viareggio, consumata nella notte del 29 giugno 2009 quando 32 persone morirono e oltre un centinaio rimasero ferite, alcune di loro rimasero sfigurate a vita.

La strage e il processo

La maxi esplosione fu causata dal deragliamento del treno merci numero 50325 che viaggiava da Trecate – provincia di Novara – a Gricignano (Caserta) con un carico di gpl: 4 dei 14 vagoni cisterna si ribaltarono e uno si squarciò facendo fuoriuscire una grossa quantità di gas. Lo scoppio provocò un incendio che avvolse un intero quartiere, vicino alla stazione. Il fuoco investì le abitazioni circostanti, le persone che vi si trovavano all’interno o che transitavano nella zona. Fu una strage sulla quale il sistema della giustizia ha lavorato molto a lungo, coinvolgendo giudici, collegi di giudici, corti di giudici sempre diverse: la pronuncia di giovedì è arrivata 17 anni dopo i fatti.

Il processo è stato lunghissimo, pieno di eccezioni, rinvii, frenate e ripartenze: i parenti delle vittime hanno dovuto penare per scrivere la parola fine sul capitolo più orribile della loro vita. In questo percorso a ostacoli per Moretti, oggi 72 anni, è rimasto in piedi solo il reato di disastro colposo, mentre tutto il resto è stato inghiottito dalla prescrizione, omicidi compresi dopo il non riconoscimento dell’aggravante della violazione delle norme di sicurezza del lavoro. E’ stato condannato a 5 anni, perché ritenuto colpevole in qualità di amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana e per lo stesso ruolo ricoperto in Ferrovie dello Stato. Non ha mai chiesto scusa ai parenti delle vittime e in Parlamento definì la strage di Viareggio un “episodio spiacevolissimo“. Dopo aver lasciato intendere che avrebbe rinunciato alla prescrizione, annunciò che invece no, non rinunciava a niente. Ora è rinchiuso nel carcere di Orvieto.

Gli autoproclamati garantisti

E così gli autoproclamati garantisti sono garantisti sempre, anche dopo la sentenza passata in giudicato, anche dopo che si sono pronunciati decine di giudici, evidentemente tutti giuristi della domenica, incompetenti o magari inginocchiati alle parti civili, nei ragionamenti a vario titolo dei commentatori difensori valorosi del grande manager. Il più alto in grado in questo pool di giuristi sati è l’ex sindaco di Bergamo Giorgio Gori, ora europarlamentare del Pd: “Considero assurda la condanna definitiva inferta oggi a Mauro Moretti, allora amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, che rimane per me uno dei migliori manager pubblici che questo Paese abbia avuto”.

Per la giornalista ed ex parlamentare Tiziana Maiolo l’ex boiardo non avrebbe mai dovuto varcare la soglia del carcere: “Che senso ha – si chiede – mandare in carcere l’ex ad di Ferrovie Mauro Moretti? Non è mancanza di rispetto per le vittime della strage ferroviaria di Viareggio dire che la pena detentiva dopo tanti anni non serve a niente. Deve essere ‘rieducato‘? A che cosa?”. L’ex senatore dem Stefano Esposito ne fa una questione di par condicio: “Le sentenze definitive si rispettano, ma possono essere criticate. Come criticai la sentenza di condanna definitiva nei confronti di Chiara Appendino così, oggi, critico la sentenza che ha condannato Moretti”. Fine delle argomentazioni.

Il parlamentare di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, si dà di gomito con Gori: “Ha ragione. Ma la cosa che davvero mi colpisce è un’altra: questa sentenza sposta verso il vertice dei grandi gruppi il perimetro della responsabilità penale, lungo un confine – tra chi dirige un gruppo e chi ne gestisce in concreto i rischi – molto incerto. E in materia penale l’incertezza su cosa si sarebbe dovuto fare è, di per sé, un problema”. La conclusione vien da sé: “Il garantismo qui non è un favore a Moretti: è una garanzia per tutti“.

Non è dato sapere se nella parola tutti ci siano anche i passeggeri che viaggiano sui treni e i cittadini che abitano vicino alle stazioni. Comunque sulle parole dell’ex sottosegretario sboccia un’alleanza bipartisan: “E allora perché no il ministro, il presidente del Consiglio, il presidente della Repubblica… l’Onu? Chi farà più quel lavoro?”, gli risponde il leghista Massimo Garavaglia – che si può fregiare di essere stato predecessore di Daniela Santanchè come ministro del Turismo – spruzzando nel suo tweet pure un filo di malcelato umorismo. Nicola Porro ha problemi di circolazione: “Mauro Moretti va in carcere per la strage di Viareggio, e a me ribolle il sangue”. Si chiede: “Può l’amministratore delegato 73enne di un’azienda essere ritenuto penalmente responsabile di una tragedia come questa?”. Al Foglio ne sono certi, no: “Il carcere a Moretti per Viareggio mostra una deriva della cultura dello scalpo“.

L’indignazione ad personam

L’avvocato Gian Domenico Caiazza, ex presidente dell’Unione delle Camere Penali, è sconcertato perché, dice, la sentenza ha riconosciuto che Moretti “avesse rispettato le leggi vigenti in materia di controllo di sicurezza dei trasporti, ma gli aveva addebitato la colpa di non averne colto la insufficienza a fini di prevenzione, e quindi di non avere in sostanza adottato misure che ne adeguassero l’efficacia, così violando il principio generale del neminem ledere”. Per Caiazza “il carcere per Moretti era l’aspettativa delle vittime, e carcere è stato. Mi raccomando, dato che non basta, sbrighiamoci ad inserire la vittima in Costituzione“. Un’indignazione, venata di lezioni di diritto, che a veder bene è stata riservata esclusivamente alle giornate di udienza per Moretti ed è rimasta invece sopita quando a essere pronunciata era stata la sentenza per l’operaio montatore di Mantova o i meccanici tedeschi che revisionarono i vagoni, pure loro condannati ormai parecchio tempo fa. A quel tempo nessun tweet, nessun comunicato, nessuna solidarietà.

Ma quindi com’è possibile che Moretti sia stato ritenuto responsabile di “una tragedia come questa” (Porro)? Perché un manager così in alto nell’organigramma di un’azienda viene ritenuto colpevole per un incidente in una stazione periferica per un treno “qualunque” (Garavaglia)? Qual è il “confine tra chi dirige un gruppo e chi ne gestisce in concreto i rischi” (Scalfarotto)? Cos’ha fatto o cosa non ha fatto “uno dei migliori manager pubblici che questo Paese abbia avuto” (Gori)? Le motivazioni della Corte d’appello di Firenze, riconfermate dalla Cassazione, hanno risposto a queste domande prima che fossero poste.

Cosa dicono le sentenze

Come tutti possono capire nessuno ha imputato a Moretti il mancato controllo del singolo vagone o del singolo “assile” poi rotto. Ma in modo innovativo – e sempre contestato dalla difesa del manager – la responsabilità dell’ex ad si è basata sul principio che il capo di Rete ferroviaria – che gestisce l’infrastruttura, i binari per dirla con parole povere – ha una posizione di garanzia organizzativa così ampia da comprendere anche l’obbligo di riorganizzare il sistema dei controlli per prevenire un rischio già noto. E’ un concetto su cui si è consumata la maggior parte della lunga battaglia giudiziaria, perché contestato dalla difesa dei manager delle società ferroviarie. “I rischi connessi a una non adeguata manutenzione degli assili dei carri merci erano ben noti agli addetti ai lavori quando si verificò la strage di Viareggio” scrissero i giudici della Corte di Cassazione nel 2021, nella pronuncia che certificò la responsabilità penale di Moretti. Per gli alti magistrati “nel 2005 era certamente noto agli operatori del settore il rischio di rottura degli assili per l’esistenza di corrosioni o danneggiamento non eliminati nell’attività di manutenzione”. E quindi la Corte ha ritenuto che fosse compresa nell’obbligo di gestione del rischio anche l’adozione di misure organizzative ulteriori rispetto agli standard allora in vigore.

Già nella sentenza bis della Corte d’Appello di Firenze, ripresa dalla Cassazione nel 2021, i giudici scrissero che il manager non si sarebbe limitato a un ruolo di indirizzo strategico della holding, ma avrebbe inciso direttamente sull’operatività delle società controllate, fino a configurare un “ruolo di co-gestore nel settore della sicurezza del trasporto ferroviario”. Un passaggio che segna la chiave di lettura dell’intera imputazione nella sua veste di vertice del gruppo. “Un’attività del Moretti in tale qualità non riconducibile tanto all’ipotesi di ingerenza quanto proprio ad un’ipotesi di gestione operativa delle stesse controllate”. È da questa affermazione che ha preso forma il perimetro della posizione e della responsabilità di Mauro Moretti.

“Pur dopo la cessazione della carica in Rfi spa, aveva avuto ‘forti poteri di controllo e di indirizzo sulle società collegate, tra cui la stessa Rfì e quindi aveva mantenuto un potere di influenza, senza però che il mancato esercizio di esso sia stato posto a base del giudizio di responsabilità di Moretti quale ad di Rfi spa”, avevano ragionato i magistrati citando anche la Corte di appello. E avevano aggiunto: “Una volta ritenuto che Moretti abbia instaurato o anche solo mantenuto quella prassi interpretativa che ha raccolto le censure dei giudici di merito non è manifestamente illogico né in contrasto con la disciplina legale ritenere che tale condotta abbia spiegato effetto su un evento determinatore in un tempo in cui l’incarico era cessato”.

Due piani distinti

La posizione di Moretti si articolava su due piani distinti. Da un lato la fase in cui era amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, fino al 25 settembre 2006. Dall’altro quella successiva alla guida di Ferrovie dello Stato, dal 21 aprile 2007. Ed è proprio questa seconda funzione, nella struttura della holding, era diventato il punto più controverso del processo. Sul piano di Rfi, le contestazioni riguardano omissioni ritenute rilevanti per la sicurezza ferroviaria: dalla mancata installazione del detettore di svio alla mancata adozione di prescrizioni più restrittive sulla velocità dei convogli, soprattutto in prossimità dei centri abitati. Condotte omissive che, secondo l’impostazione accusatoria, avrebbero inciso sulla catena di eventi culminata nel disastro.

Diversa e più complessa la lettura relativa al ruolo nella capogruppo. La Corte d’Appello aveva ricostruito una governance in cui la holding esercitava un controllo penetrante sulle controllate, anche attraverso strumenti finanziari e organizzativi centralizzati. In questo contesto, a Moretti viene attribuita una scelta industriale precisa: “…la scelta di non investire nel trasporto merci”, con il ricorso al noleggio di carri esteri e una conseguente interpretazione restrittiva degli obblighi di controllo sulla manutenzione dei carri circolanti in regime internazionale. Per rimanere sull’esempio di Viareggio: le cisterne del treno erano di una multinazionale americana ma con insegna di un’azienda austriaca, il locomotore era di Ferrovie dello Stato, il carro era stato costruito in Polonia, revisionato in Germania e montato in provincia di Mantova.

Per la Cassazione la sentenza di Firenze aveva una coerenza complessiva e si fondava su una pluralità di elementi fattuali. In particolare, i giudici di legittimità già nel 2021 avevano richiamato la permanenza di un potere di influenza del vertice del gruppo anche oltre le singole cariche: Moretti “aveva avuto forti poteri di controllo e di indirizzo sulle società collegate, tra cui la stessa RFI”, mantenendo una capacità di incidere sulle scelte organizzative. E ancora: “Una volta ritenuto che Moretti abbia instaurato o anche solo mantenuto quella prassi interpretativa che ha raccolto le censure dei giudici di merito non è manifestamente illogico né in contrasto con la disciplina legale ritenere che tale condotta abbia spiegato effetto su un evento determinatosi in un tempo in cui l’incarico era cessato”.

La responsabilità accertata e la pena da rideterminare

È su questo crinale che si gioca l’equilibrio della sentenza: tra direzione di gruppo e gestione operativa, tra autonomia delle controllate e accentramento decisionale nella holding. La Suprema Corte aveva escluso l’aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche, ritenuta non applicabile al caso di Viareggio, aveva annullato il passaggio della sentenza di appello relativo alla riduzione della velocità dei convogli a 60 km/h, perché non sorretto dalla prova di una regola cautelare già esistente e consolidata. Era rimasta ferma la responsabilità sul fronte della gestione della manutenzione e della tracciabilità dei carri merci, considerata uno degli snodi causali del disastro.

Fin qui la sentenza della Cassazione del 2021. Ma allora i giudici cos’hanno deciso di nuovo giovedì? La stessa pronuncia della Suprema Corte di 5 anni fa aveva ordinato di rideterminare la pena anche in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche. Lo hanno fatto, di nuovo, i giudici di Firenze che hanno rideterminato la pena proprio soffermandosi sul peso attribuito alle attenuanti generiche riconosciute agli imputati.

Secondo i magistrati, la riduzione della pena nella misura di un nono rispetto alla pena base consentiva di mantenere “il necessario equilibrio” tra il riconoscimento di una circostanza attenuante di rilievo, rappresentata dal risarcimento dei danni alle vittime e ai loro familiari, e la necessità di applicare una sanzione adeguata alla straordinaria gravità della vicenda. Nelle motivazioni si evidenziava infatti che il risarcimento, pur significativo e riferito a una platea molto ampia di danneggiati, era avvenuto in forma tardiva ed era stato effettuato da un soggetto terzo. A fronte di ciò, la Corte aveva richiamato la “gravità eccezionale delle condotte di reato accertate” e la “gravità eccezionale dei danni conseguenti ai reati” per cui si procedeva. Proprio in relazione al dibattito sulle attenuanti i giudici avevano ripreso un tema comparso spesso nei vari gradi del processo, cioè le scelte finanziarie operate dai dirigenti delle società ferroviarie: “l’attività economica merita indubbiamente tutela”, aveva concesso la Corte, ma questa “non può prevalere sulla tutela della vita delle persone“.