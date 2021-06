“È inaccettabile che in un Paese come il nostro ci siano ancora così tanti morti sul lavoro. Segno del fatto che non si è fatto e investito abbastanza. Stiamo facendo degli sforzi per aumentare la sicurezza, assumeremo 2 mila unità in più all’Ispettorato nazionale. E dovremmo lavorare anche su un altro punto: la reputazione dell’impresa legata alla qualità e alla sicurezza sul lavoro”. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, intervenendo al Festival internazionale dei film corto “Tulipani di seta nera”, dedicato al sociale.