Il presidente russo Vladimir Putin e il bielorusso Alexander Lukashenko si sono incontrati su uno yacht per una gita in barca per un secondo giorno di “colloqui informali”. L’incontro a pochi giorni dalle proteste rivolte verso Minsk che ha dirottato un volo Ryanair diretto dalla Grecia alla Lituania mentre sorvolava il paese, ufficialmente per un allarme bomba a bordo. Dirottamento che si è poi concluso con l’arresto del giornalista dissidente Roman Protasevich, che si trovava a bordo. Un’azione che ha scatenato reazioni di protesta da tutta Europa.