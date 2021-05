Gli agenti della squadra Mobile di Torino hanno arrestato due cittadini italiani, di 44 anni e 49 anni, per la violazione della normativa in materia di stupefacenti.

In particolare i due sono stati sorpresi alla consegna della merce, avvenuta in un capannone di Grugliasco, dove i due arrestati hanno ricevuto un carico, trasportato a bordo di un autoarticolato con targa spagnola. Gli agenti hanno fatto irruzione nello stabile, dove hanno trovato i due uomini intenti ad aprire sette pacchi, risultati contenere complessivamente 252 chilogrammi di hashish. Altri 94 chili e 549 mila euro in contanti, una macchina conta soldi, materiale per il confezionamento e numerosi cellulari sono stati trovati a casa di uno dei due. Ciascun pacco di sostanza stupefacente era contraddistinto da un marchio adesivo riproducente calciatori, personaggi famosi o altri marchi vari. I due soggetti arrestati sono imprenditori nel settore dell’abbigliamento e dei tabacchi, sostanzialmente privi di significativi precedenti.