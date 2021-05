Minacce di morte alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Lo ha fatto sapere l’ufficio stampa della presidenza di Palazzo Madama. La seconda carica dello Stato ha presentato denuncia per “una escalation di odio iniziata nell’ultimo mese con una serie di lettere anonime e culminata ieri in pesanti minacce di morte sui social network”. In un tweet si scrive “Ammazziamo la Casellati. In un altro “Voglio uccidere Casellati”. “Presidente del Senato vergogna!”, è scritto in un altro post in cui un sedicente “rumeno” la minaccia ancora di morte. “La mia solidarietà al presidente Casellati per le vili minacce ricevute. Il linguaggio d’odio in ogni sua forma va sempre condannato con forza da parte di politica e istituzioni”, scrive in una nota il presidente della Camera, Roberto Fico. Vicinanza anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha telefonato alla seconda carica dello Stato – si apprende da fondi di Palazzo Madama – mentre lei stava visitando gli stand del Salone Nautico di Venezia.

“Massima solidarietà al Presidente del Senato Elisabetta Casellati. Purtroppo sempre più spesso assistiamo a episodi di minacce e odio sui social che vanno subito stigmatizzati e bloccati. Questo clima di intolleranza deve finire”, hanno sapere i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. “A nome dei senatori Pd esprimo solidarietà e vicinanza alla presidente Casellati per le terribili minacce ricevute. Basta clima di odio e violenza”, scrive su Twitter la capogruppo dem al Senato Simona Malpezzi. Esprimo la solidarietà mia e di tutta Forza Italia al presidente Casellati per le minacce di morte che continua a ricevere. Non si farà intimidire”, dice Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia. Solidarietà è arrivata anche da Francesco Lollobrigida di Fratelli d’Italia. Il capogruppo del M5s, Ettore Licheri, ha parlato a nome di tutti i senatori dei 5 stelle: “Gli aspri confronti politici non devono mai confondersi o peggio autorizzare manifestazioni di odio o violenza. È dovere di tutti contrastare le intolleranze e rafforzare la cultura del rispetto”.