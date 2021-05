“Ho chiesto di non avere titoloni legati alla mia relazione, condizione che mi è stata accordata. Invece in copertina ho trovato questo titolo: “Io, fidanzata di Damiano dei Maneskin, e il dolore di cui nessuno parla”. Scritto come se fossi io a dirlo in prima persona”. È molto arrabbiata Giorgia Soleri, perché un noto settimanale le aveva assicurato di concentrare l’intervista sulla sua patologia, la vulvodinia. E si è sfogata sui social. Giorgia si batte affinché ci sia consapevolezza rispetto a questa malattia e il 20 Maggio 2021 è stata presentata in Camera dei Deputati una proposta di legge per il riconoscimento della vulvodinia da parte di SSN e Stato. Giorgia, seguita sul social da più di 180mila persone, ne aveva già parlato in passato e l’onorevole Lucia Scanu l’ha ringraziata “a nome dii tutte le donne”. Ecco perché lo sfogo contro il titolo fatto dal noto settimanale, che parla della sua relazione con Damiano, leader del Maneskin ma non chiarisce “il grande dolore”, ovvero la vulvodinia.