Kevin Clark, il bambino batterista di School of Rock, è morto a 32 anni dopo essere stato investito da un’auto mentre andava in bicicletta. Stando a quanto riportato da TMZ – che ha dato la notizia – il ragazzo stava pedalando nel Northwest Side di Chicago ieri mercoledì 26 maggio quando una Hyundai guidata da una ragazza di 20 anni lo ha centrato in pieno. Kevin è stato portato d’urgenza in ospedale ma purtroppo è morto poco dopo.

“Una notizia devastante. Kevin è morto. Troppo presto. Bella anima. Tanti beni ricordi. Ho il cuore spezzato. Invio amore alla sua famiglia e all’intera comunità di School of Rock”, ha scritto il musicista e attore Jack Black sul proprio profilo Instagram. Tantissimi i messaggi increduli dei fan del film del 2003 diretto da Richard Linklater con Jack Black protagonista; un vero e proprio successo con incassi che superano i 130 milioni di dollari (fonte: Box Office Mojo).