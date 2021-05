“Eternamente principessa. A rivederci Carla Fracci”. Così Lorella Cuccarini saluta la grande etoile scomparsa oggi a 84 anni dopo una lunga – e riservatissima – battaglia contro il cancro. Si è spenta nella sua casa milanese, nel riserbo e nell’eleganza che l’hanno sempre contraddistinta. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social da parte del mondo dello spettacolo ma anche di tanti suoi estimatori. Giorgio Panariello ha voluto ricordarla dedicandole una metafora che la ritrae alla perfezione: “Una piuma si abbandona ad un sospiro di vento”.

“Se ne andata la più grande di tutte, Carla Fracci. Un mito in assoluto. Lei era la poesia e la luce della danza”, sono state le parole di Cristiano Malgioglio. E ancora, Alba Parietti: “Ciao Carla, donna illuminata , persona prima che personaggio gentile, stella meravigliosa che ha fatto grande nel mondo con il suo straordinario talento il nostro paese. È stato un onore poterti conoscere, un privilegio vederti danzare. Danza in paradiso per gli angeli ai quali somigli”. “Quante volte siamo morti assieme in scena cara Carla… questa volta mi hai fregato te ne sei andata per davvero… ed io sono allibito ed incredulo …. perché per me eri immortale. Mia compagna di vita perché …. per noi la Danza era vita, ti ringrazio di tutto”, ha scritto poi su Facebook Gheorghe Iancu, danzatore e coreografo.

Anche il sindaco della sua città, Milano, l’ha ricordata con commozione: “Carla Fracci è stata una delle più grandi ballerine del mondo. Anzi, ci sono stagioni in cui è stata la più grande. In assoluto. Ma la sua vera grandezza non è raccontata solo dagli applausi, dalle critiche e dai premi – ha scritto su Facebook Beppe Sala -. Carla non ha mai dimenticato le sue origini, perché non si è mai richiusa nella gloria, ma ha continuato a innovare e a innovarsi, non ha mai fatto mancare la sua voce e la sua critica nel commentare la nostra società e i suoi limiti. Per tutto questo Carla Fracci resterà nel cuore di Milano. Grazie, Carla, non dimenticheremo mai i voli della tua danza e la tua fedeltà alle tue radici. Le nostre radici. Le radici della Scala e della nostra Milano”, ha concluso. E il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato, a nome dell’intera giunta, che domani a Palazzo Lombardia le verrà consegnato un premio alla carriera: Carla Fracci era “una milanese che amava infinitamente la sua città e la Lombardia. Nel 2020 le avevamo assegnato il premio Rosa Camuna per certificare come la Regione considerasse la sua carriera anche simbolo dell’eccellenza lombarda, ma a causa della pandemia non eravamo ancora riusciti a consegnarglielo personalmente – ha annunciato Fontana -. Lo faremo, alla memoria, domani pomeriggio a Palazzo Lombardia in occasione delle celebrazioni dell’edizione 2021”.

Non poteva mancare poi il ricordo di Virginia Raffaele, sua perfetta imitatrice. “Stamattina mi hanno scritto che non stavi bene e allora ti ho subito cercata, ti ho scritto un messaggio su Whatsapp, lo usavamo sempre ed eri diventata bravissima anche con le emoticon. Poi mi è arrivata la notizia. Provo un sincero dolore per la perdita dell’artista che sei e che sarai sempre. Ma c’è qualcosa in più, qualcosa di personale.”, ha esordito l’attrice comica romana. E poi, ricordando l’autoironia di Carla Fracci, ha aggiunto: “Non dimenticherò mai quando abbiamo ballato insieme, ma soprattutto non dimenticherò mai la tua dedizione e serietà anche nel fare una cosa buffa [..]”. Infine ha concluso: “Grazie per aver capito la stima che avevo per Te. Grazie per avermi abbracciata più volte, e grazie per avermi corretto un port de bras. Rimarrai l’unica Giselle possibile. Ciao Carla, ti voglio bene. Un abbraccio forte a Beppe”.