Novanta gallerie, 40 ponti e 170 chilometri di asfalto che potrebbero segnare per sempre la natura e i panorami integri del Montenegro. Ma non solo. Il Paese sui Balcani sta costruendo, da anni, una delle autostrade più costose al mondo: un miliardo di dollari. La Banca europea per gli investimenti ha rifiutato di farsi coinvolgere nel progetto, così il governo si è rivolto alla Cina, che ha concesso l’enorme prestito. Ma ora il Montenegro fatica a restituire i soldi al creditore, e i cantieri stanno rallentando (per ora sono stati realizzati poco più di 40 chilometri). Nel video, alcuni tratti dell’autostrada.