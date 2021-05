Forse non l’avete mai visto, ma Khaby Lame è l’utente italiano più seguito in assoluto su TikTok con più di 50 milioni di follower. Attualmente fa parte della top ten dei creator con più follower al mondo sulla piattaforma, mentre su Instagram ha superato persino Fedez e Mark Zuckerberg. Ora è arrivata anche la televisione a sdoganarlo. Prima il Tg1 gli ha dedicato un servizio nel telegiornale delle 20. Poi Le Iene lo hanno reso vittima di uno scherzo, andato in onda il 25 maggio.

Nato in Senegal ma vissuto a Chivasso, Khaby è stato vittima delle “iene” Sebastian Gazzarrini e Giovanni Fortunato. Il creator ha problemi con l’inglese e così sta seguendo alcuni corsi per migliorare la sua pronuncia. Il problema? Il prof. era complice della produzione del programma. Così Khay ha dovuto fare i conti con la figlia dell’insegnante, intenta a stuzzicarlo con pose provocanti e assai sexy. Amanda, questo il nome della ragazza, ha provato anche a incastrarlo con una foto ricattatoria. Una foto di lei con il seno nudo lo ha mandato in paranoia. Anche perché Khaby, a casa, ha una fidanzata che lo aspetta.

“Se esce questa foto sono rovinato, rovinato”, ha detto, rischiando di scoppiare in lacrime. La paura di finire al centro dello scandalo lo ha tormentato ed è stata alimentata da proposte ai limiti del legale. Il fidanzato della ragazza gli ha proposto una soluzione: “Secondo me questa foto vale almeno 100mila euro: partiamo da 5mila per non farla uscire”. Ma Khaby non ha chiaramente accettato il ricatto. Così anche la madre di Amanda ha cercato una soluzione: “Ci penso io a ritirare tutto quello che c’è da ritirare. Mi prometti però che una volta a settimana esci a cena con me”. Alla fine il tiktoker ha potuto tirare un sospiro di sollievo: era tutto uno scherzo!