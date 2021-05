“Le cause sono difficili da trovare, ma ho smesso all’improvviso di mangiare”. Laura Marzadori ospite a “Oggi è un altro giorno” ha parlato dei suoi disturbi alimentari. 25 anni, primo violino dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, nonché importante influencer online, chiacchierando con la conduttrice Serena Bortone è tornata sui primi passi compiuti nel mondo della musica classica: “Sono riuscita a diventare primo violino a 25 anni. È di estrema importanza, il coronamento di un sogno. Il tramite tra il direttore d’orchestra e l’orchestra, è un po’ un leader. Ho sentito subito un clima favorevole, stima e affetto, quindi è stato impegnativo ma sapevo in cuor mio che quel ruolo poteva essere adatto a me”. Marzadori ha spiegato di aver lasciato la scuola da adolescente, poi continuata da privatista: “Già a sedici anni avevo vinto un concorso che mi ha aperto le porte a un inizio di carriera con concerti all’estero”. Marzadori nel tempo è diventata anche una seguita influencer sul mondo della moda: “Da un gioco è diventata una passione, mi posso raccontare a 360 gradi e molti giovani, che non conoscevano la musica, si sono avvicinati grazie a me”. Poi i particolari di quando da ragazza ha sofferto di disturbi alimentari: “Ne ho parlato anche nel mio libro, “L’altra metà delle note” ed è un problema che affligge molte persone. E’ iniziato quando avevo circa 17 anni, le cause sono difficili da trovare. Ho smesso all’improvviso di mangiare quando sono tornata dall’America. Ero dimagrita e volevo continuare per inseguire un modello fisico sbagliato. Mi reputo fortunata perché nel mio profondo sapevo che qualcosa non andava, non ero completamente inconsapevole. Mi ha aiutato una struttura di Bologna assieme ai miei genitori, che erano molto spaventati”.