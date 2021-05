Stresa si è fermata, le campane a lutto e le serrande dei negozi abbassate, per ricordare le 14 vittime del Mottarone. Un minuto per ciascuna di loro, a partire da mezzogiorno in punto, su invito della amministrazione comunale, che ha proclamato il lutto cittadino. Il sindaco e l’amministrazione comunale, si legge sul manifesto listato a lutto esposto fuori dal centro congressi dove il ministro Giovannini ha incontrato le autorità locali, “sono vicini alle famiglie tragicamente colpite dal drammatico incidente di domenica sulla funivia Stresa-Mottarone, e partecipano con profondo cordoglio al loro immenso dolore”