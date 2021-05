Lorenzo Riccardi, 25 anni, è uno dei volti noti delle ultime edizioni di Uomini e Donne. Prima in veste di corteggiatore, poi di tronista e infine anche di opinionista. Da quando ha smesso di lavorare nel programma di Maria De Filippi, si è sostanzialmente trasformato in un influencer ma il suo sogno rimane la tv e, specialmente, il Grande Fratello Vip. Ecco perché a tal proposito, ai microfoni di Radio Radio, è sbottato: “Il mio nome gira ogni anno però chissà come mai prendono i cadaveri e mi lasciano sempre a casa!”.

Quando gli è stato chiesto invece chi vorrebbe che vincesse l’Isola dei Famosi 2021, lui ha risposto senza dubbi: “Andrea Cerioli (ex tronista, ndr). Una persona che io ho conosciuto benissimo, e penso che sia una delle persone più buone sulla faccia della terra. È davvero buono come il pane, un ragazzo per bene, educato…tifo per lui!”. Insomma, al momento deve accontentarsi di tifare per gli altri ma chissà che il prossimo autunno non riuscirà a realizzare il proprio sogno?