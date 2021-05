“A differenza di Pd e M5s correremo uniti in tutti i comuni. A differenza della settimana scorsa sono usciti quattro-cinque nuovi nomi su Bologna, Roma e Milano. Su Torino e Napoli sembra che la società civile abbia già scelto. Non do giudizi sui singoli candidati, sono bei nomi, qualcuno lo sentirò personalmente nelle prossime ore. C’è qualche primario ospedaliero e qualche grande imprenditore che deve dirci se ci sta”. Così Matteo Salvini dopo il vertice del centrodestra sui candidati delle prossime amministrative.