Precipitosa retromarcia del governo sullo stop ai licenziamenti, dopo le ire di Confindustria. La norma che introduceva una tappa intermedia nella rimozione dei blocchi “salta” dal decreto sostegni bis. In sostanza per le grandi aziende che avessero utilizzato la Cig Covid in giugno la scadenza si sarebbe spostata di 60 giorni. Non più primo luglio ma fine agosto. Confermate le altre date: 1 luglio per le imprese più grandi, 1 novembre per le piccole che non hanno accesso agli ammortizzatori sociali ordinari.

Fonti di governo hanno fatto però sapere questa mattina che il blocco dei licenziamenti per la grande industria al 28 agosto non dovrebbe figurare nel dl sostegni bis. La norma verrà rivista, “si lavora ad un compromesso per alleggerire la proroga”, assicura un ministro di peso, precisando che il testo della norma voluta dal ministro del Lavoro Andrea Orlando “non aveva ancora un testo, non era nero su bianco, quindi si possono apportare modifiche”. La norma aveva prodotto accese proteste da parte di Confindustria. Ieri il Sole 24 Ore, quotidiano dell’associazione degli imprenditori, si era spinto a parlare di un “inganno” ordito dal ministro del Lavoro Andrea Orlando a danno degli industriali. Attacco personale insomma che il ministro però aveva stoppato spiegando che la norma aveva ricevuto un sostegno unanime nel pre consiglio dei ministri. Sull’assalto al ministro è intervenuto oggi il vice segretario del Pd Beppe Provenzano.

È in corso un inaccettabile attacco personale al Ministro @AndreaOrlandosp da parte di parte del mondo confindustriale e dalla Lega. Ieri il @sole24ore ha parlato addirittura di inganno. Dove? Che chi prende Cig gratis non deve licenziare non è inganno, è un principio sacrosanto

— Peppe Provenzano (@peppeprovenzano) May 24, 2021

– “La norma proposta dal ministro del Lavoro Orlando al decreto Sostegni-bis che proroga il blocco dei licenziamenti, oltre a non essere in alcun modo condivisa con le parti sociali – diversamente da quanto confermato dal Parlamento in sede di conversione del decreto Sostegni 1 – non fa che prolungare ulteriormente l’incertezza delle imprese in un momento in cui invece servirebbe grande chiarezza”, hanno affermato ieri in una nota unitaria i presidenti di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, di Confindustria Emilia Romagna, Pietro Ferrari e di Confindustria Piemonte, Marco Gay. La sollevazione del mondo confindustriale è scattata nonostante il decreto sostegni bis stanzi oltre 20 miliardi a favore di imprese e attività commerciali.

Oggi i segretari generali di Cgil Lombardia Alessandro Pagano , di Cgil Piemonte Massimo Pozzi , di Cgil Veneto Christian Ferrari e di Cgil Emilia Romagna Luigi Giove, hanno replicato ai 4 presidenti di Confindustria definendo “inaccettabile la loro posizione” e affermando che “l’unica cosa di cui non c’è bisogno in questo momento nel nostro paese è lo sblocco dei licenziamenti”. Secondo le stime dei sindacati, suffragate dalle previsioni di Banca d’Italia, la rimozione del blocco rischia di produrre 500mila nuovi disoccupati. Maurizio Stirpe, uno dei 14 vicepresidente di Confindustria, ha detto di attendersi un impatto più moderato dalla rimozione del blocco. Va detto che il blocco dei licenziamenti non ha impedito alle aziende di alleggerire la forza lavoro. Principalmente non rinnovando contratti a termine, ma anche non rimpiazzando personale in uscita per ragioni anagrafiche. La crisi insomma si è comunque in una certa misura scaricata sui lavoratori.

Nella sua crociata contro la proroga del blocco di 60 giorni Confindustria ha trovato sponda politica principalmente nella Lega. “Orlando ha rotto un patto con le aziende e con tutti gli attori in gioco. Era stato costruito un accordo che durava di fatto già da un anno, con la cassa integrazione Covid legata al blocco dei licenziamenti condiviso anche da Confindustria e che le aziende, con grande difficoltà, avevano sottoscritto”, ha affermato la sottosegretaria al Lavoro, Tiziana Nisini, in un’intervista a il Messaggero.

.