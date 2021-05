“Io per formazione e per convinzione sto sempre dalla parte degli oppressi. In questo caso gli oppressi sono il popolo palestinese mentre l’oppressore è il governo Israeliano. Chi è convinto del contrario e starnazza nei talk show si faccia un tour nei territori occupati”. Queste le parole dell’attore e scrittore di origine ebraica Moni Ovadia, che ha voluto partecipare al presidio organizzato all’Arco della Pace a Milano dalla comunità palestinese lombarda. “Anche sui vaccini”, aggiunge, “Israele ha compiuto un atto disumano dimenticandosi completamente dei tanti palestinesi che vivono dimenticati nel territorio israeliano”