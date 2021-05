Quest’anno la Partita del Cuore avrà un ospite d’eccezione: la nazionale cantanti ha infatti arruolato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. L’indiscrezione è stata rivelata in anteprima da Fanpage.

Come anticipato da Mediaset in un comunicato, per la prima volta dopo 29 anni, la 30esima edizione della partita sarà trasmessa da Canale 5 (e non dalla Rai) e andrà in onda martedì 25 maggio in prima serata. La conduzione è affidata alla padrona di casa di Mattino Cinque, Federica Panicucci, e a Giorgia Rossi, in “collegamento” a bordo campo. Mentre la parte tecnica, cioè la telecronaca, sarà affidata Pierluigi Pardo, con delle incursioni di Gene Gnocchi.

A sfidarsi a scopo umanitario, per sostenere l’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli, saranno la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata dall’immancabile Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli. Tra i giocatori della nazionale cantanti, oltre a Enrico Ruggeri e l’annunciato Pierpaolo Sileri, anche Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, i rapper Shade e Random e l’ex interista Maicon. Con Andrea Agnelli, invece, all’Allianz Stadium di Torino ci saranno John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani e molti altri.