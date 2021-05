Giulia Stabile, dopo aver vinto “Amici di Maria De Filippi”, è divisa tra impegni promozionali e interviste. La sua storia personale e quella amorosa con il secondo classificato Sangiovanni ha conquistato i telespettatori italiani. La storia di Giulia è quella del riscatto dopo anni di bullismo e fragilità mai nascoste. L’incontro con il cantante ha rappresentato per la ballerina romana la svolta. “Lui è maturo dal punto di vista umano e anche da quello artistico, mentre io sono immatura e bambina nella vita ma determinata nell’arte. – ha dichiarato a La Stampa – Abbiamo fatto le vacanze di Natale qui dentro e ci siamo conosciuti di più, compresi e avvicinati in tutti i sensi. Siamo stati lì lì per baciarci due volte ma non è successo e poi io non sapevo come si faceva ed ero imbarazzata. Mi chiedevo: sarò capace? Un giorno lui ci ha coperti con il cappuccio della felpa ed è stato bellissimo. Ci sentivamo mega osservati ma quando stavo sola con lui non pensavamo nemmeno al daytime o al serale. Ci preoccupavamo solo della redazione che ci stava vedendo dagli schermi interni ma è stata una cosa ingenua e bellissima”.

In realtà per Giulia è stato quasi un colpo di fulmine: “Lo avevo notato ai casting, il cappello calato ma, dalla mascherina si vedevano gli occhi, belli, celesti. Durante i casting ero come in estasi anche solo per il fatto di essere lì dentro, ma appena l’ho visto mi sono centrata, quasi calmata. Lo ammiro tantissimo e lo amo anche di più”. I due si sono visti ieri sera al termine dell’incontro di Sangiovanni con i fan a Roma. Sempre più felici di stare insieme.

Giulia, classe 2002, ha iniziato a ballare danza classica a soli 3 anni poi è entrata nel mondo della danza moderna grazie alla compagnia Nough Megacrew. La ballerina ha fatto parte di “Amici” fin dall’esordio di questa stagione (nel novembre 2020) ballando “TKN” di Rosalia e Travis Scott. Giulia, all’interno della scuola, ha fatto un percorso di crescita professionale ma anche emotivo riuscendo a sviscerare il motivo delle sue insicurezze e del suo non credere in sé stessa. Giulia si è sempre aggiudicata il Premio Tim, risultando l’allieva più votata dal pubblico in studio e ha vinto la categoria danza contro Alessandro.