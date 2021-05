“La vaccinazione per le fasce più giovani è altamente strategica, e noi la riteniamo essenziale soprattutto in vista della ripresa del prossimo anno scolastico. Il governo è al lavoro con il commissario straordinario per costruire quindi un adeguamento del piano a questa disposizione che ci aspettiamo per la fine del mese da Ema che ci metta nelle condizioni anche di costruire una informazione e comunicazione che renda consapevoli le persone dentro un elemento ormai di dominio comune nel Paese, ovvero che la campagna di vaccinazione è l’arma più rilevante di cui disponiamo per chiudere definitivamente questa stagione così difficile”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Question time alla Camera rispondendo a una interrogazione sulle iniziative in relazione alla vaccinazione dei minori contro il virus Covid-19. Secondo le previsioni, ha spiegato Speranza in Aula, il 28 maggio l’Ema potrebbe rilasciare l’autorizzazione al vaccino Pfizer per la fascia 12-15 anni. “er il momento solo questo immunizzante è previsto a partire dall’età di 16 anni, gli altri dai 18”.