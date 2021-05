Il roboante tracollo del Monza a Cittadella non ha cancellato le speranze promozione della squadra guidata da Christian Brocchi. Lo ha sottolineato l’amministratore delegato Adriano Galliani che all’indomani della sconfitta per 3 a 0 allo stadio Tombolato ha fatto trovare ai suoi giocatori il centro sportivo di Monzello disseminato di cartelli con la scritta “Crediamoci”.

I brianzoli hanno vissuto un incubo nella gara di andata della semifinale play-off di Serie B. Enrico Baldini ha piegato la corazzata del Monza con una tripletta, allontanando le speranze di una promozione in Serie A. Galliani dal canto suo spera che la squadra sia capace di ribaltare il parziale. Il Monza ha chiuso il 2020 con un rosso di bilancio di 26,7 milioni di euro. Dopo gli investimenti in estate, l’ad ha chiamato tutti ad una grande reazione per la gara di ritorno.