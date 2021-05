Ariana Grande si è sposata. La popstar è convolata a nozze con l’agente immobiliare Dalton Gomez. È stato un portavoce della cantante a confermare la notizia delle nozze, spiegando a People che la cerimonia è stata piccola e intima e vi hanno partecipato meno di 20 persone. La data del matrimonio resta top secret: “La stanza era così felice e piena di amore. La coppia ed entrambe le famiglie non potrebbero essere più felici”, ha detto il portavoce a People. Ariana Grande, 27 anni, e Dalton Gomez, 25, avevano annunciato il loro fidanzamento a dicembre. I due hanno iniziato a frequentarsi a gennaio 2020 e sono stati insieme in quarantena durante la pandemia: sulla loro relazione tengono il massimo riserbo, tanto che sui loro profili social non compare nemmeno una loro foto insieme.