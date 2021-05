“Miriam Leone si sposa con Paolo Carullo“. A lanciare l’indiscrezione-bomba è stato Santo Pirrotta che nella puntata odierna di Ogni Mattina su Tv8 ha rivelato che il matrimonio tra l’attrice e il manager sarebbe in programma a settembre, in Sicilia, terra d’origine di Miriam Leone. Secondo quanto ha riferito l’esperto di gossip, la coppia – fidanzata da ormai un anno e mezzo – non avrebbe ancora diramato gli inviti ufficiali agli ospiti e l’evento sarebbe ancora in fase di organizzazione ma comunque deciso.

Non è la prima volta che circolano rumors sulle possibili nozze di Miriam Leone: già lo scorso anno si era parlato di matrimonio imminente per lei e il fidanzato Paolo Carullo, ma poi era stata lei stessa a smentire tutto. “Io non vedo ancora l’anello…Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c’è”, aveva scritto sui social. D’altra parte l’attrice 36enne è sempre stata molto gelosa della sua privacy e tiene il massimo riserbo sulla sua vita privata: del fidanzato si conosce solo il nome, che è di Milano e che è un manager vicino agli ambienti della musica. Chissà se questa volta il matrimonio si terrà davvero oppure è l’ennesimo gossip a vuoto?