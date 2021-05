La MotoGp riparte da Le Mans, ecco gli orari tv e dove vedere il Gp di Francia. L’italiano della Ktm Danilo Petrucci è il più veloce della mattina nel warm up, ma saranno le due Yamaha a partire davanti a tutti, con il padrone di casa Fabio Quartararo che ha centrato le pole position su condizioni miste. E l’incognita meteo accompagnerà anche tutto il pre-gara a Le Mans. Dietro al francese c’è Maverick Vinales: questa volta la migliore delle Ducati parte della terza piazza sulla griglia, ottenuta da Jack Miller. Il suo compagna di squadra e leader del Mondiale Francesco Bagnaia dovrà invece tentare una clamorosa rimonta dalla 16esima posizione.

Segnali positivi invece dagli altri piloti italiani: Franco Morbidelli parte quarto, davanto all’altro francese Johann Zarco. Torna nei primi 10 sulla griglia anche Valentino Rossi, da cui ora ci si aspetta un miglioramento anche in gara. Lotterà tra gli altri con la Honda di Marc Marquez, che scatta dalla sesta casella. Undicesima piazza per l’Aprilia di Lorenzo Savadori, subito davanti alla Ducati Avintia di Luca Marini.

Orari e dove vedere il Gp di Le Mans

La gara di MotoGp sul circuito francese di Le Mans scatta alle ore 14. Per seguirla in diretta servirà l’abbonamento a Sky o a Dazn (diretta streaming). La corsa sarà trasmessa invece in differita tre ore dopo in chiaro su Tv8. Ecco la programmazione completa:

Programmazione Sky (Diretta) e Dazn (Diretta streaming)

11.00 Gara Moto3

12.20 Gara Moto2

14.00 Gara MotoGP

Programmazione Tv8 (Differita)

14.o5 Gara Moto3

15.25 Gara Moto2

17.o5 Gara MotoGp