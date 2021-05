A “La Vita In Diretta” su Rai Uno si è parlato di amore e differenze d’età. Durante il talk dedicato “Quando l’amore non conosce differenze d’età” condotto da Alberto Matano, è intervenuta anche la scrittrice ed ex protagonista del “Grande Fratello Vip” per dire la sua, senza peli sulla lingua. Barbara Alberti ha sottolineato come ad un uomo gli si “perdoni” più facilmente se sta con una donna più giovane mentre non accade lo stesso nel caso in cui la donna sia più grande. È un retaggio di quando le donne erano macchine per far figli – ha affermato – per cui effettivamente la gioventù della donna nel rapporto era importante, però è rimasta questa cosa”.

Poi ha riportato un esempio specifico: “Briatore, questo vecchione può andare con le ragazzine, se poi una ha cinque anni di più… La Mannoia ha fatto scalpore (il marito è più giovane di 26 anni, ndr) quando lei può fare tutto”. In realtà l’attrito tra la Alberti e Briatore risale a molto tempo prima. Durante una puntata di “Tagadà” del 2016, la scrittrice aveva commentato le dichiarazioni di Briatore che avrebbe voluto costruire nel Salento alberghi extralusso: “Briatore mi fa paura. Mi sono sentita come i tre porcellini quando arriva il lupo Ezechiele che con un soffio butta giù tutto. Ha già rovinato la Costa Smeralda adesso vuole fare gli alberghi a picco sul mare, che incubo”.