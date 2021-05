Il video integrale del confronto tra l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite del Forum de Il Fatto Quotidiano, il fondatore del giornale Antonio Padellaro, Gad Lerner e Paola Zanca.

Tanti i temi toccati nell’intervista. A partire dal lavoro per rifondare il Movimento 5 stelle, con il nodo cruciale del limite del doppio mandato per gli eletti del Movimento 5 stelle e la difficile gestione della partita con Casaleggio. “Il doppio mandato – ha detto – non è attualmente nello Statuto e quindi non sarà nel nuovo Statuto. È un tema che affronteremo più avanti in un confronto alla luce del sole. La forza del Movimento è stata una scelta originaria che si perpetuerà: far votare gli iscritti. Anche in questo caso ci sarà la possibilità di esprimere un voto sulle varie alternative che verranno proposte”. Vedi Anche Renzi-007, Conte: “Giusto che lui risponda di quell’incontro in tutte le sedi. Mancini? Quando l’ho visto non è stato certo in autogrill”

Sul tavolo anche la questione dell’alleanza con il Pd in vista delle prossime amministrative. Dopo il tramonto dell’ipotesi Zingaretti a Roma, Conte ha rivelato che a Torino esiste “un candidato della società civile che può mettere insieme tutti ed essere molto competitivo”. Il rapporto con i dem, ha detto, deve “essere alla pari, senza alcuna subalternità”. Conte ha poi risposto ad alcune domande sull’incontro di Renzi con lo 007 Mancini, svelato da Report: “Renzi fa gli incontri che ritiene – ha commentato – ma deve spiegare perché si trovava in un’area di sosta con un uomo dei Servizi con il quale non aveva motivi istituzionali per incontrarsi”.

L’intervista è stata pubblicata integralmente nell’edizione di oggi, mercoledì 12 maggio 2021, sul Fatto in edicola.