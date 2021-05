“C’è un candidato della società civile che può mettere d’accordo tutti e può essere fortemente competitivo”. Ospite del Forum del Fatto Quotidiano, con il fondatore Antonio Padellaro, Gad Lerner e Paola Zanca per una lunga intervista che sarà pubblicata integralmente domani sul giornale cartaceo, Giuseppe Conte lancia la candidatura di una personalità che possa piacere sia al Movimento 5 stelle che al Pd per le prossime amministrative di Torino. “Il rettore del Politecnico (Guido Saracco, ndr)”, suggerisce Gad Lerner. “Il nome non lo dico, ma il Pd lo conosce”, risponde l’ex presidente del Consiglio. “Noi col Pd vogliamo dialogare sempre e comunque. Mi auguro anche a Torino, dove c’è un’amministrazione uscente del M5S, vediamo anche lì – spiega il capo politico in pectore dei Cinque stelle – Io spero che alla fine il Pd si convinca perché andare per loro da soli, anche se mi rendo conto che il Pd torinese è forte, ha una consistenza quindi ha un radicamento, però, attenzione c’è anche lì un’amministrazione uscente che ha fatto bene al Movimento. Cerchiamo di trovare insieme sinergie“, conclude Conte.