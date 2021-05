“Se cederò le quote della società? Rispetterò le norme in modo pedissequo“. Risponde così Claudio Lotito, presidente della Lazio e della Salernitana, dopo la promozione di quest’ultima in Serie A. Le regole vietano allo stesso presidente di possedere la proprietà di due squadre diverse. “Cosa dico ai tifosi? Avevo promesso di portare la squadra in Serie A. E così ho fatto, prendendola dall’Eccellenza”.