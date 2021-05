” A Roma l’alleanza c’è e chi se ne tira fuori sbaglia. Bisogna prima di tutto pensare a Roma e non a sé stessi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che a margine dell’inaugurazione del playground di Tiburtino III e del murale di Anna Magnani a Roma, è intervenuto nel dibattito sulle candidature per le prossime comunali di Roma e sulla tenuta dell’alleanza tra tra Pd e Movimento 5 stelle. Per la corsa al Campidoglio, domenica 9 maggio ha sciolto la riserva l’ex ministro Roberto Gualtieri, e nello steso tempo Conte ha blindato la sindaca uscente Virginia Raggi. “Gualtieri – ha detto Zingaretti – è una candidatura forte e credibile e la sua scelta di candidarsi aiuterà questo progetto di una rinascita. Facciamo delle primarie una grande opportunità di mobilitazione popolare. Ci sono tante persone autorevoli e radicate che arricchiranno il confronto”