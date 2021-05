Ancora guai all’Isola dei Famosi. Dopo il ritiro di 5 naufraghi, un altro concorrente torna a far parlare di sé per problemi di salute: Andrea Cerioli. Durante la puntata andata in onda su Canale 5 ieri 7 maggio, Andrea si è sentito male tanto da dover lasciare momentaneamente il programma. L’inviato Massimiliano Rosolino infatti ha detto: “Andrea è dal dottore, sta bene ma gli gira la testa […] è un po’ ko, sta prendendo un po’ d’aria, ha lo stomaco sottosopra”.

L’ex tronista di Uomini e Donne poco prima aveva sfidato Isolde Kostner in una prova leader che consisteva nel rimanere appesi tra due pali rotanti prima in un senso poi nell’altro, avvinghiati con gambe e braccia (una prova ribattezza dalla conduttrice “il girarrosto”). Dopo oltre 5 minuti Andrea Cerioli ha mollato per primo facendo poi ampi gesti per far capire a Massimiliano Rosolino e agli altri concorrenti di non farcela.

Una volta rientrato in Palapa, la conduttrice lo ha interpellato per farlo parlare con la fidanzata Arianna, prima però si è sincerata delle sue condizioni: “Come stai Andrea? Ti abbiamo fatto girare abbastanza…” e lui: “Un po’ di labirintite, adesso sto un pochino meglio… sto accusando la fame, per me è un tasto dolente”. Andrea non è stato l’unico a dover abbandonare la puntata, anzi. Anche Iva Zanicchi, in veste di opinionista, ha dovuto lasciare a causa di un problema alla mano: “Il dottore mi ha consigliato di fare un giro al pronto soccorso“.