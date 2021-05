“Io voglio riaprire, come credo la maggior parte degli italiani, voglio che le persone tornino fuori a lavorare, a divertirsi, a stare insieme, ma bisogna farlo in sicurezza, calcolando bene il rischio che si corre. Bisogna dunque calcolare bene il rischio: vuol dire riaprire ma essere prudenti, farlo con la testa”. Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa a Palacio de Cristal a Oporto, rispondendo a una domanda sul coprifuoco. Poi ha aggiunto: “Abbiamo chiesto con molta enfasi che Commissione e Parlamento Ue procedano con la massima rapidità al green pass, serve un modello europeo su cui confrontarsi per le misure turistiche, altrimenti ci sarà confusione”.