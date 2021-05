Scontro a “Dimartedì” (La7) tra l’epidemiologa Stefania Salmaso e l’esponente di Fratelli d’Italia Elisabetta Gardini sull’efficacia del lockdown.

L’ex attrice cita uno studio dell’epidemiologo John Ioannidis dell’università di Stanford, che era stato già menzionato dal deputato leghista Claudio Borghi in un vis-à-vis con il virologo Andrea Crisanti a “Piazzapulita” e che successivamente ha definito “semplificazione eccessiva” il resoconto della sua analisi così come era stata esposta dal parlamentare della Lega.

Gardini ribadisce: “Abbiamo anche tante eccellenze, virologi con l'”acca” altissimo (h-index, ndr), cioè quelli con l’indice che dice quali sono i più rinomati al mondo. E ci stanno dicendo, come Ioannidis, che ha smentito Crisanti, che il lockdown severo o misure meno dannose per l’economia hanno sulla pandemia gli stessi risultati”.

“Se parliamo dello stesso articolo, Ioannidis non dice questo – replica Salmaso – Lui ha fatto un appunto tecnico su un modello matematico e ha detto che le stime avevano delle incertezze. Lo studio dell’università di Oxford, invece, dice che il lockdown severo su 144 aree in 7 Paesi ha ridotto l’Rt del 13%, la chiusura dei negozi lo ha ridotto del 35%, la chiusura dei ristoranti del 10%. Se dobbiamo dare la tabellina, lo dica”.

Gardini ripete che Ioannidis ha smentito Crisanti, ma interviene il conduttore Giovanni Floris: “Sì, ma qua abbiamo la Salmaso. Crisanti non c’entra con quello che sta dicendo l’epidemiologa”.

“Ma io sto parlando di un altro articolo”, ribatte Gardini.

“Sì, ma i convegni scientifici li facciamo coi dati alla mano – ironizza Salmaso – Così, non si sa di che si parla”.

Gardini cita un altro articolo di due scienziati, pubblicato il 24 aprile, sempre in linea con l’assunto secondo cui il lockdown non ha efficacia.

“Mi scusi, ma a maggio dello scorso anno era calata la curva o no?“, chiede l’epidemiologa.

Nei minuti successivi, tra interruzioni sparse, Gardini menziona nuovamente la lettera dei due esperti tra gli sbuffi di disapprovazione di Giuliano Cazzola, ospite in collegamento.

Alla fine sarà Floris a rimbrottare la sua ospite indisciplinata: “Guardi che ci sto pure io. Noi dobbiamo andare avanti con la trasmissione”.