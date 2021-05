Meghan Markle ricoverata in ospedale per un parto prematuro. A lanciare l’indiscrezione è il tabloid New Idea, secondo cui l’ormai ex Duchessa di Sussex si troverebbe già in ospedale e la nascita della seconda figlia sua e del principe Harry potrebbe avvenire qualche settimana prima del termine, previsto per giugno. Al momento non c’è nessuna comunicazione ufficiale da parte della coppia ma New Idea riferisce che Meghan è stata vista entrare in una clinica di Santa Barbra, in California, a bordo di un suv: nelle ultime foto “rubate” dai paparazzi mentre camminava per strada con in braccio Archie il pancione era già molto evidente.

Harry e Meghan non hanno mai nascosto le difficoltà legate a questa seconda gravidanza, arrivata dopo un aborto spontaneo di cui la stessa Markle aveva parlato in una lettera aperta al New York Times. I medici le avevano imposto il riposo assoluto e proprio per questo motivo non le era stato possibile accompagnare Harry a Londra lo scorso 9 aprile per i funerali del principe Filippo. Dalla struttura sanitaria, fa sapere il settimanale, non è arrivato alcun commento a riguardo. Non resta che aspettare notizie ufficiali da parte di Harry e Meghan, ormai definitivamente lontani dai protocolli reali.