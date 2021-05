Era una notizia super segreta e tale doveva rimanere almeno fino alla prossima settimana ma il tabloid The Sun con una esclusiva ha lanciato la ‘bomba’ musicale: Martin Garrix con Bono e The Edge degli U2 firmano l’inno degli Europei di Calcio “We Are The People We’ve Been Waiting”, in uscita il 14 maggio. Secondo il tabloid è stato il dj famoso in tutto il mondo a scrivere la musica e poi ha invitato i due componenti degli U2 a lavorare assieme. La creazione del brano pare sia durata per diversi mesi. I tre sono stati avvistati a Londra due giorni fa per girare il video ufficiale.

Se la presenza di Bono e The Edge è una sorpresa, non lo è quella di Garrix. Il dj è stato coinvolto nella scrittura del pezzo già ad ottobre 2019. “Martin adora il calcio, quindi questa opportunità è stata enorme per lui, motivo per cui ha puntato al massimo quando cercava collaboratori – ha spiegato una fonte vicina all’artista – Ha passato mesi e mesi a lavorare su questa canzone per renderla perfetta e una volta che Bono e The Edge sono stati a bordo, ha raggiunto messo a segno un tassello importante per la sua carriera. Martin è noto per la sua musica dance, ma l’hanno davvero trasformata in un vero e proprio inno. È incredibile”.

L’Italia esordirà agli Europei a Roma l’11 giugno. La finale si disputerà a Wembley l’11 luglio. Roma sarà una delle 12 città che ospiteranno l’Europeo UEFA 2020, insieme a Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhagen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco e S. Pietroburgo: 8 capitali e 11 stadi superiori ai 50.000 posti, 7 Paesi che ospiteranno la Fase Finale per la prima volta (Azerbaijan, Danimarca, Ungheria, Repubblica d’Irlanda, Romania, Russia e Scozia). L’Italia ospita per la terza volta l’Europeo e lo Stadio Olimpico di Roma ha già ospitato due volte la Finale (1968 e 1980). In totale si svolgeranno 51 partite, la prima delle quali prevista allo Stadio Olimpico di Roma (68.000 spettatori) l’11 giugno 2021, dopo la decisione della UEFA di rinviare di un anno la competizione a causa della pandemia.