Un nutrito gruppo di escursionisti stava risalendo uno dei versanti del Monte Zevola, sulla Catena delle Tre Croci, in provincia di Vicenza, quando si è staccata all’improvviso una valanga. È successo l’1 maggio e la scena è stata ripresa da Antonio Taglieri, che ha spiegato come i suoi compagni, più a valle, siano riusciti a spostarsi velocemente dalla traiettoria della slavina, mettendosi in salvo.

Video Youtube/Antonio Taglieri