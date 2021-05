Anche i media internazionali si occupano dell’ormai noto caso Fedez-Rai: “Rapper italiano accusa la tv di stato di un tentativo di censura“, è il titolo della Bbc che dedica alla vicenda un articolo sulla sua homepage nel quale è ripubblicato anche il tweet dell’ex premier Giuseppe Conte ‘I sto con Fedez’. “Tv di stato in Italia nella bufera dopo aver ‘censurato’ un rapper”, è il titolo della corrispondente da Roma del quotidiano britannico Guardian, mentre lo spagnolo ‘Publico’ scrive che “un famoso rapper italiano denuncia i tentativi di censura della Rai per aver criticato le posizioni ‘omofobe’ del partito di Salvini“. Sul sito del settimanale francese Paris Match si legge: “Il rapper italiano Fedez accusa la Rai di aver voluto censurare un discorso contro l’omofobia“. Negli Stati Uniti è l’agenzia Associated Press a riportare la notizia con il titolo ‘Rapper italiano accusa la tv statale di un tentativo di censura‘. La notizia ha quindi fatto il giro del mondo, ed è in questo caso da sottolineare come la moglie di Fedez, Chiara Ferragni, sia famosa ben oltre i confini del nostro Paese.