Il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, è intervenuto durante l’inaugurazione dell’hub allestito al polo acquatico a Roma. Il generale ha ribadito l’importanza di utilizzare tutte le dosi di vaccino a disposizione, lanciando un monito alle Regioni sul rispetto della campagna vaccinale. E sul vaccino Astrazeneca ha specificato che “è consigliato a determinate classi ma l’Ema dice che va bene per tutti” e quindi si sta valutando di estenderlo anche alle “classi di età inferiore ai 60 anni, questo sulla base degli studi più avanzati che ci sono in Gran Bretagna”. Figliuolo ha poi sottolineato che a brevissimo “vaccineremo gli atleti che devono andare a fare le Olimpiadi” perché “anche questo è un segno dell’Italia che riparte”.