“La mia polemica con Chiara Ferragni? Non aveva ragione lei. Mi domando se una che ha fatto soldi occupandosi di felpe e mutande debba mettersi a parlare di politica“. Così la giornalista Maria Giovanna Maglie, ospite a ‘La Confessione’ di Peter Gomez in onda venerdì 30 aprile alle 22.45 su Nove ha commentato una discussione avuta via social con la nota influencer a inizio aprile. “Chiara Ferragni denuncia il fatto che la nonna di suo marito (Fedez, ndr) viene vaccinata solo dopo una telefonata da parte loro e tu rispondi che lei soffre di depressione post partum. Aveva ragione Chiara Ferragni!”, ha detto il direttore de Ilfattoquotidiano.it ricordando la vicenda. “No, non aveva ragione Chiara Ferragni. Non ti pare che nel gran casino dei vaccini italiani sia un peccato veniale? – ha chiesto l’ex inviata rivolgendosi a Gomez – E dal momento che poi la nonna è andata, si è vaccinata e ne ha usufruito perché la vicenda viene trasformata in uno strumento di lotta politica abbastanza cheap? Io mi sono domandata perché una che ha fatto i soldi molto intelligentemente, molto furbamente, molto ben circondata occupandosi di magliette, borse, felpe e mutande debba mettersi a parlare di politica. Come se aspirasse a diventare un leader“, ha commentato l’ex corrispondente Rai. “Loro hanno raccolto molti milioni di euro grazie ai quali al San Raffaele sono state curate tante persone – ha ribattuto il direttore di FqMillennium – Molti di noi che abitano in Lombardia, anche elettori del centrodestra ritengono che la Regione non abbia gestito al meglio la pandemia, ma soprattutto la fase della vaccinazione“, ha concluso il giornalista.

