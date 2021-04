Centinaia di ambulanti hanno bloccato il Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza delle uscite 22 e 22, montando gazebi nelle carreggiate e parcheggiando furgoni in strada, per protestare contro lo stop alla proroga delle licenze. La manifestazione ha mandato in tilt il traffico e le pattuglie dei vigili stanno ora cercando di agevolare la mobilità nelle vie limitrofe.

La protesta ha come bersaglio la sindaca della Capitale, Virginia Raggi. “Oggi protestiamo contro le decisioni della sindaca Raggi che vuole disconoscere il diritto al rinnovo di 18mila concessioni, rendendo di fatto precario il lavoro di 12mila ambulanti che esercitano la loro attività”, spiega uno dei manifestanti. Un presidio è presente anche in piazza della Repubblica, nel centro della città, verso il quale alcuni manifestanti si stanno dirigendo sfilando con i loro camioncini.

In mattinata è previsto un incontro in prefettura al quale parteciperà, in videochiamata, anche il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, come ha spiegato il segretario nazionale dell’Associazione nazionale ambulanti dell’Ugl, Manrico Rosato.