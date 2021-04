Durante il daytime di Amici di ieri martedì 27 aprile, Maria De Filippi ha ripreso a gran voce gli allievi della scuola. Nella giornata era infatti in programma una gara con il televoto cui avrebbero dovuto partecipare sia i cantanti che i ballerini. Tuttavia, una volta collegata con i ragazzi, in studio sono arrivati puntuali solo i quattro del canto. “Solo voi cantanti farete la gara”, ha detto la padrona di casa.

“Perché?”, gli ha risposto Sangiovanni. E lei: “Perchè gli altri non hanno rispetto degli orari della produzione“. Stesso concetto ribadito poco dopo ai ballerini che si stavano ancora preparando: “Vi era stato detto di andare all’una e mezza in sala relax e portare le vostre cose, invece non lo avete fatto. Siccome esistono degli orari, uno studio convocato, dei cameramen che stanno lì per riprendervi, voi dovete imparare ad avere rispetto delle persone. Prendete le vostre borse e tornate a casa“.

Maria De Filippi in seguito ha fatto accomodare in studio anche Samuele, unico ballerino pronto in orario: “Mi dispiace per i tuoi compagni, però è importante che si capisca. Della punizione non me ne frega molto, credo in altre cose. Però è importante che capiscano che non c’è uno studio che li deve aspettare. Mi fa tenerezza vederli che stanno sulla gradinate con la faccia affranta ma devono avere rispetto degli orari”, ha concluso la conduttrice.