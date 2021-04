La maggior parte ha assistito al pestaggio e qualcuno ha anche girato un video in cui non solo si vede la 12enne circondata e picchiata, ma si sentono anche risate e urla di incitamento. Sono stati identificati dai carabinieri i 20 ragazzini che lo scorso 2 aprile in un parco al Nuovo Salario a Roma erano presenti mentre una giovane disabile veniva picchiata davanti ai loro occhi. Almeno 4 e tutte minorenni le giovani che si sono scagliate contro di lei, colpendola con calci e pugni anche a terra.

Le immagini delle violenze erano poi state trasmesse in diretta su Instagram e anche da quello i carabinieri sono risaliti ai presenti e la Procura dei minori ha aperto un’inchiesta. La ragazzina, appena 12 anni, era al parco e all’improvviso è stata aggredita da una coetanea che l’ha spinta e fatta cadere. Poi è stata circondata, derisa e picchiata dal branco. Qualcuno fa anche le riprese dove si vedono le botte subite dalla 12 enne, ormai in terra con la maglietta strappata. Sono stati alcuni passanti che hanno posto fine alla violenza, bloccando in particolare tre ragazzine che infierivano sulla 12enne. La madre della vittima che si era assentata un attimo, appena si è resa conto, ha subito soccorso la figlia e l’ha portata in ospedale. Qui sottoposta alla visita dei medici le sono stati riscontrati traumi e lesioni guaribili in 20 giorni.

I genitori hanno deciso di rivolgersi al Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop. Ed è stata presentata una denuncia per lesioni e stalking e la Procura dei Minori ha aperto un’inchiesta. “Sono sconvolta, frastornata, ho smesso di vivere, non ho parole. Penso solo all’altra famiglia, voglio sapere come sta la ragazzina”, ha dichiarato al Messaggero la mamma di una delle quattro ragazzine che ha aggredito la 12enne. La donna che spiega di avere appreso tutto dal video. “Quel che voglio precisare anche se il fatto resta grave è che mia figlia non sapeva che la ragazzina soffrisse di una disabilità. Questo ci addolora ancor di più perché ha una sorella disabile anche lei. E posso capire cosa si prova. Mia figlia è stata bullizzata nel vero senso della parola”. Anche per questo ora dice che la figlia che ha partecipato all’aggressione “è giusto che paghi”. Ieri sull’episodio era intervenuta anche il ministro Stefani. “Alla mamma della ragazza che ha subito l’aggressione ho detto che non sarà lasciata sola”, ha scritto in un post su Facebook.

“È necessario agire sia sul fronte della prevenzione, con azioni specifiche e investendo in sensibilizzazione e cultura, sia sul contrasto a episodi di questo tipo, coinvolgendo anche – aggiunge il ministro – i soggetti territoriali capaci di essere sentinelle del disagio. In questo contesto intendo lavorare – conclude – concentrando le energie per un obiettivo comune: diffondere la cultura dell’inclusione, del rispetto e combattere il degrado con i valori”.

