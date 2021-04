“Credo che la strada migliore alla fine sia andare da soli, rimarcando le differenze e dimostrando qual è la visione di sviluppo che abbiamo”. Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle Stefano Buffagni, parlando di un eventuale sostegno alla candidatura di Giuseppe Sala in vista delle prossime elezioni amministrative a Milano. “Il Movimento 5 stelle è in una fase di rilancio” ha aggiunto, “Conte a breve presenterà il suo progetto, io sono molto ottimista. Ma nel frattempo c’è un Paese da far ripartire”