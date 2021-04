A I Soliti Ignoti l’ospite-detective di ieri 20 aprile è stato Roberto Farnesi, volto della popolare fiction Il Paradiso delle Signore. La sua indagine è partita in modo insolito, con richieste di indizi scontati: prima ha chiesto l’indizio all’ignoto vestito da barista che ovviamente era “colui che insegna l’arte di fare cappuccini”. Poi ha fatto lo stesso con Morgana, la storica imitatrice-bambina del Bagaglino e oggi autrice e interprete del brano Il Pulcino Pio, che indossava appunto una maglietta con raffigurato un pulcino. Lo stesso Amadeus incredulo ha domandato: “Chiedi l’indizio?”. Ovviamente su Twitter i commenti si sono sprecati: “Davvero ha chiesto l’indizio al concorrente vestito da barista?” oppure “Ha chiesto l’indizio a Morgana che aveva il pulcino sulla maglietta?”.

L’attore toscano ha messo a tacere social (e conduttore) arrivando al settimo ignoto senza commettere alcun errore. Tuttavia, quando è arrivato l’imprevisto, ha sbagliato l’identità perdendo tutto il montepremi. Grazie all’ottavo ignoto ha racimolato 16mila euro, dimezzati più volte fino a 3.200 per aver richiesto tutti gli aiuti possibili ed immaginabili. Dulcis in fundo: non ha indovinato il parente misterioso. Stasera si tornerà a giocare per la beneficenza: i montepremi vinti in questi giorni dagli ospiti vip saranno infatti devoluti alla Fondazione Italiana per l’Autismo.