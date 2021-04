Sarà probabilmente la regione Lazio a comprare l’area di quasi 200 ettari (l’equivalente di circa 260 campi di calcio) del Circeo messa in vendita nei giorni scorsi per 300mila euro, il prezzo di un trilocale a Roma o Milano. La regione ha dato infatti mandato per l’acquisto. “Un’area di una tale valenza ambientale, storica ed archeologica va preservata da possibili scempi e messa a disposizione della collettività con le modalità che andremo successivamente a definire”, spiegano in una nota Daniele Leodori, vice-presidente e assessore alla Programmazione Economica e Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica.

Ubicata nella parte Sud della provincia di Latina e a un’ottantina di kilometri da Roma, la “fetta” di Circeo messo in vendita attraverso un’agenzia immobiliare, comprende parte di Quarto Caldo e di Quarto Freddo e si trova all’interno dell’area protetta del Parco nazionale. Nei giorni scorsi i consiglieri Enrico Forte e Gaia Pernarella hanno presentato una mozione in regione con la quale si chiedeva un impegno della Regione per garantire e mantenere l’uso pubblico dell’intera area oggetto della vendita.