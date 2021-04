È arrivato dentro l’ufficio del manager, al piano superiore del locale, e ha aperto il fuoco. Un dipendente di 49 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in un supermercato di Long Island, vicino a New York. L’aggressore, riferiscono i media statunitensi citando fonti della polizia, è Gabriel DeWitt Wilson, ha 30 anni ed è al momento ricercato. La polizia, che ha diffuso una foto dell’uomo, che a sua volta lavorava nel negozio, ha invitato chiunque lo veda a chiamare immediatamente il 911. Le scuole vicine al supermercato intanto sono entrate in ‘lockdown’ e ai residenti è stato chiesto di restare al riparo. Al momento dell’attacco dentro il negozio c’erano circa 200 clienti.

(immagine d’archivio)