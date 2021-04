La renziana Isabella Conti, sindaco San Lazzaro di Savena nel bolognese, ha annunciato pubblicamente che si candiderà alle primarie del centrosinistra a Bologna: “Scelgo di partecipare perché il centrosinistra è la mia casa, il mio mondo, la mia storia, i miei valori” ha detto in un video pubblicato su Facebook proprio per spiegare le sue intenzioni. Sindaca di San Lazzaro, comune di 30mila abitanti alle porte di Bologna, Conti è al secondo mandato, rieletta nel 2019 con l’80% dei voti. Alcuni anni prima, nel 2014, era stata soprannominata sindaca anti-cemento per aver bloccato il maxi insediamento edilizio della frazione di Idice. Decisione che aveva provocato diversi malumori tra i dirigenti del Pd (suo partito di riferimento prima del passaggio a Italia Viva). “La mia – ha aggiunto – sarà una candidatura con un progetto politico senza bandiere, senza simboli, trasversale, indipendente, vero come è trasversale e indipendente un sindaco quando decide per la vita dei propri cittadini”. A lanciare la sua possibile candidatura a sindaco di Bologna era stato alcune settimane fa Matteo Renzi, scombinando così le carte nella corsa a due tra Matteo Lepore e Alberto Aitini, entrambi assessori del Pd. E proprio Lepore, il favorito nella successione a Virginio Merola, pochi minuti prima della diretta Facebook di Conti, ha pubblicato un tweet in cui si è detto favorevole alle primarie