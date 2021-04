Can Yaman se n’è andato e non torna più?! L’attore turco è scomparso dal mondo dei social. A sorpresa, senza dare troppe spiegazioni agli 8 milioni di follower che lo seguono, il suo profilo Instagram ufficiale (@canyaman) è stato disattivato. “Spiacenti, questa pagina non è disponibile”, è l’avviso in cui si imbatte chi prova a collegarsi alla pagina del protagonista della soap “Day Dreamer – Le Ali del Sogno”.

Le sue fan, solitamente scalpitanti, sono in fermento come non mai: la decisione dell’attore le ha spiazzate. Ma qual è il motivo di questo passo indietro? Un attacco hater? Voglia di privacy? O cos’altro? Al momento non ci sono spiegazioni ufficiali, anche se l’ipotesi più accreditata è quella legata agli haters. Da mesi, cioè da quando ha annunciato di essersi fidanzato con Diletta Leotta, per Can Yaman non c’è pace. Gran parte del suo pubblico non accetta questa storia (vera o presunta che sia), e i detrattori non lo risparmiano con commenti al vetriolo.

“Anche gli haters sono benvenuti, sentitevi liberi di insultare”, è la scritta comparsa sul suo profilo nei giorni scorsi. Una provocazione, l’ennesima, con un bersaglio ben preciso: chi si sente libero di poter giudicare la sua vita. Già nelle settimane scorse Can aveva deciso di bloccare i commenti e impedire ai suoi follower di dire la loro, oltre ad aver cancellato il suo profilo Twitter. La scelta di disattivare il profilo, tuttavia, arriva in contemporanea a un’ipotetica crisi tra lui e Diletta. Secondo gli esperti di cronaca rosa, la coppia sarebbe dovuta convolare a nozze quest’estate, ma la giornalista avrebbe deciso di rimandare tutto a data da destinarsi. Questo, raccontano sempre i beneinformati, ha creato una frattura nella coppia. Il mistero s’infittisce… c’è chi non ci dorme la notte!