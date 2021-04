“Hai cagato?”. Da giorni, sui social, spopola il tormentone che poi è una battuta fatta da Pintus a “LOL – Chi ride è fuori”. Ora il comico è diventato una “vittima involontaria” del suo stesso meme. Infatti ieri l’ex volto di “Colorado” ha annunciato, con grande dispiacere, la cancellazione definitiva del tour teatrale “Destinati all’estinzione”, originariamente previsto per il periodo febbraio-aprile 2020 e poi riprogrammato fino alla cancellazione definitiva.

Per Pintus è inutile continuare a riprogrammare le date all’infinito: il Covid continua a influenzare le nostre vite, e non possiamo fare finta di niente. Queste le sue parole: “Ahimè il tour, e parlo delle vecchie date che dovevamo recuperare, è stato annullato. Io vi chiedo di capire: è inutile spostarle per l’ennesima volta. Non è essere pessimisti, ma bisogna essere obiettivi nella vita. Veramente noi pensiamo che a ottobre noi possiamo mettere mille persone dentro a un teatro? No, non a questa velocità. Non so davvero come uscirne: penso che dobbiamo fermarci un attimo e mettere un punto. Io non me la sento più di riprogrammare. Non ha senso mettere una data prima del 2022, non è possibile riuscire a farla prima. Sono veramente sconfortato, non vedo spiragli per il live. È inutile continuare a far finta di niente”. I biglietti saranno rimborsati, o convertiti in un voucher, dai teatri stessi: “Noi non abbiamo preso un euro per queste date, e abbiamo restituito gli anticipi”.

Come ha reagito il pubblico a questa notizia? Con “Hai cagato?”. O meglio: c’è stata una fetta di commenti inerenti al tema esposto dal comico, un tema molto serio. L’altra fetta, invece, ha superficialmente rilanciato il meme di “LOL”. Lui ha sbottato: “Io non ci dormo la notte perché devo annullare il tour, e voi? Hai cagato? Meglio così, una risata ci seppellirà (…) è tutta la settimana che mi scrivete ‘Hai cagato?’. Vi prego, basta: io vi voglio bene ma è una roba pazzesca”. Come dargli torto…