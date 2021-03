Un uomo è stato arrestato dopo il ritrovamento di un oggetto sospetto nella residenza ufficiale della regina Elisabetta a Edimburgo, in Scozia. A dare la notizia è un portavoce della polizia scozzese spiegando che una squadra di artificieri è intervenuta mercoledì sera al Palazzo di Holyroodhouse e ha esaminato l’oggetto per poi “renderlo sicuro”. Gli inquirenti tengono il massimo riserbo e non hanno fornito dettagli sull’oggetto, ma non si esclude che si sia trattato di un ordigno. La persona arrestata “in relazione all’accaduto”, ha precisato il portavoce, è “un uomo di 39 anni. Non ci sono state minacce per le persone e sono in corso indagini” per chiarire i fatti.

Di recente, con la pandemia ancora in corso, la residenza più frequentata dalla regina e da suo marito, il principe Filippo, è stata il Castello di Windsor, in Inghilterra. Il Palazzo di Holyroodhouse è la residenza ufficiale della regina in Scozia, sebbene Elisabetta trascorra più tempo nella residenza privata del Castello di Balmoral, 120 chilometri a nord del palazzo.